VSV leiht Wien-Talent Felix Maxa aus

Mit Kyle Beach, Niki Petrik, Valentin Leiler und Christian Jennes fehlen dem VSV in der Eishockey-Bundesliga aktuell vier Stützen, dazu wurde Adis Alagic nach Jesenice verliehen. Nun reagierten die Adler, verpflichteten den 20-jährigen Center Felix Maxa erst einmal für vier Monate. Klappt es mit den Formalitäten, läuft er schon am Sonntag beim Auswärtsspiel in Salzburg auf. Spätestens Mittwoch gegen Dornbirn ist er fix dabei. "Ich kenne ihn aus dem U 20-Team, er ist ein Riesentalent und hat viel Potenzial", sagt VSV-Coach Markus Peintner.

Albert Kurka, Kärntner Krone