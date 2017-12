Karin Kneissl: Die neue Außenministerin im Porträt

Nach einem Jus- und Arabistikstudium an der Universität Wien recherchierte sie für ihre Dissertation in Völkerrecht über den Grenzbegriff der Konfliktparteien im Nahen Osten, unter anderem an der Hebräischen Universität von Jerusalem und an einer Hochschule in Amman.

Berufserfahrung im Außenministerium

1990 trat sie ins Außenministerium der Republik Österreich ein. Bis 1998 wirkte sie dort unter anderem im Ministerkabinett und im Völkerrechtsbüro und besetzte Auslandsposten in Paris und Madrid. Im Herbst 1998 schied sie aus eigenem Antrieb aus dem diplomatischen Dienst aus und arbeitete seither als freie Journalistin für deutsch- und englischsprachige Printmedien sowie als freiberufliche Energieexpertin. Einer breiten Öffentlichkeit wurde sie so durch ihre politischen Analysen bekannt - auch für die "Krone".

Freie Journalistin und Gastlektorin in aller Welt

Sie unterrichtet an der Diplomatischen Akademie Wien, der EBS (European Business School) im Rheingau sowie als Gastlektorin an der Landesverteidigungsakademie, der Militärakademie in Wiener Neustadt und an Universitäten im Libanon, etwa auf der frankophonen Université Saint Joseph in Beirut. Zuvor wirkte sie auch zehn Jahre am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien. Sie schrieb bisher unter anderem für die Tageszeitungen "Presse" (als Slowenien-Korrespondentin) und "Neue Zürcher Zeitung". Kneissl ist auch Autorin mehrerer Fachpublikationen und Sachbücher. Seit 1998 lebt sie auf einem Bauernhof in Seibersdorf bei Wien, wo sie zwischen 2005 und 2010 auch als Gemeinderätin tätig war - als unabhängige Kandidatin auf der ÖVP-Liste.