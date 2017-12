Admiras Sax: Ja zur Austria! Aber ab wann?

Holstein Kiel, Spitzenklub der 2. deutschen Liga, war dran - aber Max Sax hat sich längst entschieden. Still und heimlich unterzeichnete der Admiraner letzte Woche einen Vertrag bei der Austria. Am Verteilerkreis hüllt man sich diesbezüglich noch in Schweigen, in der Südstadt weniger: "Bei uns ist es Kabinengespräch, weil's der Max einigen Spielern gesagt hat", verrät Generalmanager Amir Shapourzadeh. "Ich ließ es mir von seinem Manager bestätigen."