Rodler Penz und Fischler erneut Zweite!

Die Kunstbahnrodler Peter Penz und Georg Fischler haben ihren dritten Weltcup-Podestplatz in Serie geschafft. Die Tiroler mussten am Freitag in Lake Placid im Doppelsitzerbewerb neuerlich nur den Weltmeistern Toni Eggert/Sascha Benecken geschlagen geben. Die Deutschen waren zuletzt auch schon in Altenberg und Calgary vor dem ÖRV-Duo siegreich gewesen.