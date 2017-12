Moto Z2 Force: Smartphone mit bruchfestem Display

Gute Ausstattung, aber kein Klinkenanschluss

Die Ausstattung des Moto Z2 Force ist ebenfalls überzeugend. Zur starken Hardware, der sauberen Kamera und dem guten Display gesellen sich aktuelle Funkstandards, ein Erweiterungs-Slot für eine zweite SIM- oder eine microSD-Speicherkarte, ein zuverlässig arbeitender Fingerscanner und der für die Moto-Z-Reihe typische Magnetanschluss an der Rückseite, über den sich das Gerät modular erweitern lässt. Einziger Wermutstropfen bei der Ausstattung: Das Moto Z2 Force hat keinen Klinkenanschluss, Kopfhörer müssen also entweder mittels beiliegendem Adapter oder kabellos angeschlossen werden.

Gute Verarbeitung, aber kein Ausdauerwunder

Auch die Verarbeitung gefällt: Das Moto Z selbst fühlt sich dank Metallgehäuse wertig und stabil an, am Testgerät sind uns keine zu großen Spaltmaße oder instabile Gehäusestellen aufgefallen. Das Handling profitiert von den griffigen Covers, die über den Magnetanschluss an der Rückseite am Gerät befestigt werden können. Eine Rückseite in Holz-Optik ist damit ebenso machbar wie eine in Nylon-Aufmachung, auch ein Cover zum kabellosen Laden gibt es. Ein kleiner Schönheitsfehler bleibt: Gerade bei einem Smartphone mit den Nehmerqualitäten des Moto Z2 Force wäre ein wasserdichtes Gehäuse ein nettes Extra gewesen und hätte das Gerät zum allen Umwelteinflüssen trotzenden Tausendsassa gemacht.