Wien baut wieder Gemeindewohnungen

Der erste "Gemeindebau neu" umfasst 120 Wohnungen und soll bis 2019 fertig sein. Bauträger ist die stadtnahe GESIBA. Doch das ist nur der Auftakt der Offensive. Weitere 28 Projekte mit insgesamt 3450 Einheiten sind über die Stadt verteilt geplant - unter anderem in der Seestadt Aspern, in Meidling oder am Handelskai in der Leopoldstadt. Die Gesamtbaukosten werden von der Stadt mit 15,5 Millionen Euro beziffert, wobei die Fördermittel 6,7 Millionen Euro betragen.