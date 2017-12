Die beliebtesten Bezirke in Wien

Mariahilf am seltensten angefragt

Out hingegen: der 6. Bezirk. Hier gibt es auch nur wenig Angebot. Und das ist teuer. Gefragt sind laut FindMyHome vor allem Wohnungen zwischen 40 und 60 Quadratmetern. Gabel-Hlawa: "Die Preise steigen stetig an. Suchanfragen nach Einheiten über 70 Quadratmeter waren dementsprechend rückläufig." Allerdings gibt es auch den Gegentrend. Wer es sich leisten kann, wünscht sich gleich Garten, Terrasse und Swimmingpool. Am liebsten am Stadtrand oder im Umland von Wien. Daher sind Häuser zwischen 110 und 120 Quadratmetern in Floridsdorf, Donaustadt und Liesing sehr gefragt.

Alex Schönherr, Kronen Zeitung