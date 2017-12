Streit um Statuten: UEFA droht Tschechiens Verband

Der tschechische Fußballverband (FACR) hat nach sechsmonatiger Vakanz wieder einen Präsidenten. Die Wahl der Delegierten fiel bei der außerordentlichen Vollversammlung am Dienstag in Nymburk auf den 47-jährigen Martin Malik, den bisherigen Leiter der Marketing-Tochter des Verbands. Sein Vorgänger Miroslav Pelta hatte im Juni unter starkem öffentlichen Druck zurücktreten müssen. Die Polizei wirft ihm illegale Einflussnahme auf die Verteilung der Sportsubventionen in Tschechien zugunsten des Fußballs vor. Er saß zeitweise in Untersuchungshaft.