So werden Sie daheim zum guten Gastgeber

Der Buchhandel ist voll mit Stilratgebern und Enzyklopädien der guten Etikette, verfasst von geschliffenen Profis, die Seminare über angemessenes Benehmen halten. Da finden sich brauchbare Tipps - manche der gut gemeinten Ratschläge schießen aber auch übers Ziel hinaus. Wer braucht schon aristokratische Verhaltensregeln, wenn man einfach ein paar Freunde zu sich in die Wohnung lädt? wohnkrone.at wollte wissen, wie die Sache im "wirklichen Leben" aussieht. Was macht einen guten Gastgeber aus?

In einschlägigen Internetforen zum Thema sind wir fündig geworden. Ganz normale Menschen diskutieren hier unverblümt darüber, was sie von guten Gastgebern erwarten - und welche Sachen gar nicht gehen. Angenehme Atmosphäre Eine angenehme Atmosphäre ist die halbe Miete. Das beginnt schon bei der persönlichen Begrüßung an der Tür. Zeigen Sie Ihren Gästen, dass Sie sich freuen über den Besuch.