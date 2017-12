Arnautovic schießt West Ham gegen Chelsea zum Sieg

"Es war keine einfache Saison, als ich gekommen bin", sagte Arnautovic. Nach einer Roten Karte in der zweiten Runde war der Wiener drei Spiele gesperrt, danach wurde er von einer Erkrankung zurückgeworfen und geriet in die Kritik. "Im vergangenen Monat war es ganz ok", meinte der ÖFB-Teamspieler. "Jetzt will ich so viele Tore wie möglich schießen."

Wichtige wochen stehen vor Arnautovic und Co.

West Ham stehen wichtige Wochen bevor. Am Mittwoch geht es zu Hause gegen Arsenal, am Wochenende folgt ein Gastspiel bei Arnautovic' Ex-Club Stoke City. "Wir arbeiten hart, aber wir müssen das Level halten", erklärte Arnautovic. Moyes habe West Ham in einer schwierigen Situation übernommen. "Er hat versucht, dass wir hart arbeiten und uns gegenseitig helfen. Wir arbeiten als Team, und wenn wir so weitermachen, werden wir schwer zu schlagen sein."

Neustart mit Moyes

Ins Tor hatte sein Trainer David Moyes, seit Anfang November im Amt, erstmals nicht Englands Teamkeeper Joe Hart gestellt, sondern den Spanier Adrian. West Ham liegt trotz des dritten Saisonsieges mit 13 Punkten nach 16 Runden weiter in der Abstiegszone. Für Chelsea markierte die erste Niederlage nach sieben ungeschlagenen Spielen einen Rückschlag im Titelrennen. Vor dem mit Spannung erwarteten Derby am Sonntag (17.30 Uhr) zwischen Manchester United und Tabellenführer Manchester City fehlen den "Blues" bei einem Spiel mehr elf Punkte auf den Spitzenreiter.