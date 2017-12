Wien-Floridsdorf: Naturnah und modern

"Raus aus der Tür und ab ins Grüne!" Unter diesem Motto errichtet die BUWOG Group an der Adresse Töllergasse 3 in Wien-Floridsdorf eine moderne Wohnanlage, die unmittelbare Naturnähe bietet, ohne auf die Vorzüge des modernen Stadtlebens verzichten zu müssen. In einem wunderschönen Naturfreiraum mit altem Baumbestand und in direkter Nachbarschaft zum Hans-Hirsch-Park entstehen hier bis Winter 2017/2018 insgesamt 96 Eigentumswohnungen mit Größen von rund 59m² bis ca. 127m² bzw. zwei bis vier Zimmern.

Alle Wohneinheiten zeichnen sich durch gut durchdachte, effizient gestaltete Grundrisse aus und verfügen über private Freiflächen wie Gärten, Terrassen, Loggien oder Balkone. Großzügige Fensterflächen und Glaselemente sowie die niedrige Bebauung ermöglichen außerdem in allen Wohnungen sonnendurchflutete Räume.