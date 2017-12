Benevento: Pizza nach Wunder-Torhüter benannt

Der 26-jährige Torhüter durchlebt legendäre Zeiten. Sein Instagram-Konto verzeichnete innerhalb von drei Tagen einen Zuwachs von 30.000 Menschen, jeder kennt mittlerweile seinen Namen, nicht nur in Italien. Und jetzt wurde auch noch eine Pizza nach ihm benannt. Eine Pizzeria in seiner Stadt entschied sich eine Komposition" Pizza Brignoli" zu taufen.

"Seit Brignoli in Benevento wohnt, ist er einer von unseren treuesten Kunden. Und von heute an soll er seinen Ehrenplatz in unserem Menü haben. Eine Pizza ist nur ihm gewidmet: eine einmalige spezielle Kombination: Mozzarella aus Kuhmilch, Spargelcreme, ein Hamburger aus gutem Bresaola Rindfleisch-Schinken. Ein Mix, der sich auf den ersten Blick unmöglich anhört, aber am Ende schmeckt es perfekt und unvergesslich - so, wie sein Tor in der 95. Minute war", schrieb der Besitzer der Pizzeria Verace.