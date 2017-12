Flyers Wels revanchieren sich an BC Vienna

Die Flyers Wels haben sich am Montagabend in der Herren-Basketball-Bundesliga erfolgreich am BC Vienna revanchiert. Die Oberösterreicher setzten sich zum Abschluss der 10. Runde in der Raiffeisen-Arena mit 95:88 (50:45) durch. Das erste direkte Duell hatten noch die Wiener zum Saisonauftakt vor eigenem Publikum mit 82:77 knapp für sich entschieden gehabt.