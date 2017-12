ÖSV-Speed-Herren stark wie seit 2010 nicht mehr

"Wir haben sehr viel und hart gearbeitet, und damit wieder den Anschluss an die Weltspitze geschafft", freute sich Chefcoach Andreas Puelacher nach dem erfolgreichsten Nordamerika-Trip seit 2010. Bei dem neben Kriechmayr auch Hannes Reichelt, Max Franz und Matthias Mayer aufs Podest fuhren. Der Wermutstropfen. Hinter den vier Top-Stars hat die "junge Garde" in Übersee eher ausgelassen. "Das war mir zu wenig, da muss mehr kommen", stellte Puelacher klar.

Die einzige Ausnahme: Johannes Kröll, der in den Abfahrten in Lake Louise (18.) und Beaver Creek (24.) jeweils punktete. Inklusive Trainingscamps in Nakiska und Copper Mountain waren die Österreicher drei Wochen in Nordamerika. Die Vorfreude auf ein paar Tage daheim und danach auf die Klassiker in Europa ist groß. Vor Weihnachten wartet noch die Saslong-Strecke in Gröden, auf der Franz Abfahrts-Titelverteidiger ist, 2016 das erste Weltcup-Rennen seiner Karriere gewann. "Gröden hat mir immer schon getaugt, ich freu mich schon riesig auf diese Rennen", sagt die Kärntner "Wildsau". Direkt nach Weihnachten geht es - erstmals wieder seit 2013 - auf der berüchtigten Stelvio-Piste in Bormio richtig zur Sache. "Wir werden auch in Europa zeigen, was wir drauf haben", versprach Olympiasieger Mayer.

Alexander Hofstetter, Kronen Zeitung