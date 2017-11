Legionellen: Mieter in Angst!

Ein Brief, in dem sich die Hausverwaltung um den "guten Geschmack des Trinkwassers" kümmert, beunruhigt Bewohner eines Gesiba-Baus in der Linzerstraße (Penzing). Bereits im Frühjahr waren Leitungen mit Legionellen verseucht. Die Sorge ist groß: Sind die krankheitserregenden Bakterien zurück?