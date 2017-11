Roger beißt sich an Thiem-Bezwinger die Zähne aus

Alles hatte nach Plan begonnen: Doch nach dem 6:2-Sieg im ersten Satz riss bei Roger Federer plätzlich der Faden. Der Schweizer Tennis-Gigant biss sich am Samstag im Halbfinale der ATP-Finals in London an Thiem-Bezwinger David Goffin die Zähne aus und musste die Segel völlig überraschend in der Vorschlussrunde streichen.