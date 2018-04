Gartenpflege: So blühen Balkon und Terrasse auf

Kaum strahlt die Sonne und wird es warm, will man die Freiluft-Saison eröffnen. Doch nicht jede Terrasse bzw. jeder Balkon laden zum gemütlichen Verweilen ein - noch! Denn das trübe Grau der vergangenen Monate und ein paar sich mehr schlecht als recht mühende Pflanzen, die eher an Wintertage als an laue Sommerabende denken lassen, lassen sich mit wenig Aufwand und Pflege in eine grüne Oase verwandeln.