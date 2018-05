Kolumbien: Mit Feuerwerk in Heimat verabschiedet

Die Mannschaft von Trainer Jose Nestor Pekerman fliegt am (heutigen) Samstag nach Italien, in Bergamo bestreitet sie am 1. Juni eine Partie gegen Ägypten. Die Ankunft im Team-Camp in Kasan ist für den 12. Juni geplant. In Russland treffen die Kolumbianer am 19. Juni zuerst auf Japan. Dann folgen die Partien gegen Polen und Senegal.