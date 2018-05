Zwölf Verletzte in einer Minute

Beim Überholen Feuerwehrbus frontal gerammt

Zur exakt gleichen Zeit krachte es auf der B 65 in Brodersdorf (Gemeinde Eggersdorf) ähnlich folgenschwer: Ein 35-Jähriger aus Polen, der in Eggersdorf wohnt, stieß bei einem missglückten Überholmanöver mit einem Kleinbus der Feuerwehr Haselbach zusammen, in dem zwei Florianis (67 und 72 Jahre) und zwei Zivilisten (28, 26) saßen. Auch hier gab es sechs verletzte Personen.