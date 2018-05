Absteiger Stoke trennt sich von Trainer Lambert

Englands Premier-League-Absteiger Stoke City hat sich in beiderseitigem Einvernehmen von seinem Trainer getrennt. Paul Lambert muss den Klub der beiden ÖFB-Legionäre Moritz Bauer und Kevin Wimmer nach nur vier Monaten wieder verlassen, teilte der Verein am Freitag mit. Der 48-Jährige war erst im Jänner verpflichtet worden, konnte aber in den folgenden 15 Spielen nur zwei Siege verbuchen.