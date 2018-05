RB-Fan attackiert Rostock-Anhänger mit Bierflasche

Wie die deutsche Bundespolizei erklärte, gerieten die beiden Männer um 21 Uhr (also mehr als drei Stunden nach Abpfiff) am Hauptbahnhof in Streit. „Dieser eskalierte, als ein 37-jähriger Leipzig-Fan einen gegnerischen Rostock-Fan mit einer Bierflasche bewarf. Der 24-Jährige wurde am Hinterkopf getroffen und erlitt eine Platzwunde“, steht im Polizeibericht.