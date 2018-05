Unerwartet! Ahkisar gewinnt Cupfinale gegen Fener

Vor zehn Jahren noch in der vierten Liga, jetzt im siebenten Himmel! Akhisar Belediyespor, der Klub, den der ehemalige brasilianische Weltstar Roberto Carlos trainiert hatte, gewann überraschend den türkischen Pokal. Im Finale in Eskisehir besiegte der in der SüperLig abstiegsbedrohte Klub die Stars von Fenerbahce mit 3:2 und qualifizierte sich damit für die Europa League. Das entscheidende Tor für die Mannschaft aus der Region Manisa schoss der Portugiese Helder Barbosa.