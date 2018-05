Mitschüler niedergestochen: „Keinerlei Anzeichen!“

„Es hat im Vorfeld keinerlei Anzeichen gegeben“, kann sich auch Direktor Franz Burda die blutigen Szenen nicht erklären, die sich Mittwochfrüh in seiner Schule in Wien-Währing zugetragen haben. Ein Teenager (16) stach dabei am Weg zur Schule in der Vinzenzgasse einen zwei Jahre jüngeren Buben mit einem Messer nieder. „Die Schulbehörde wurde verständigt“, so Burda weiter. Außerdem habe der Schulleiter beim Stadtschulrat um psychologische Unterstützung gebeten.