Leipzig-Krise: Wie geht es mit Hasenhüttl weiter?

Ob schon verwöhnt von der großen Bühne Champions League oder einfach nur an den bisherigen Grenzen des RB-Fußballs angekommen - das Team wirkt verunsichert. Von einem Aufbäumen war in Mainz in der zweiten Hälfte nichts zu spüren. „Gegen Wolfsburg muss die Hütte brennen, in dieses Spiel müssen wir alles reinpacken“, forderte Hasenhüttl daher mit Blick auf das Heimspiel am Samstag.