Nürnberg nach 2:0 über Braunschweig vor Aufstieg

Am kommenden Sonntag in Sandhausen kann der „Club“, bei dem Margreitter durchspielte und Lukas Jäger Ersatz war, den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen. Es wäre Nummer acht und eine alleinige Bestmarke. Für Braunschweig, bei dem Georg Teigl in der Pause kam, bleibt es hingegen eng im Tabellenkeller. Der Tabellen-14. ist nur einen Punkt vom Relegationsplatz bzw. zwei von der Abstiegszone entfernt.