Düsseldorf ist nach 5 Jahren in Bundesliga zurück

Der zweifache Cupsieger hat in den vergangenen drei Jahrzehnten einen unfreiwilligen Zickzack-Kurs eingeschlagen. Ende der 1980er-Jahre stürzte das Team von der Bundesliga bis in die Drittklassigkeit ab, ehe es sofort wieder zurück in die Bundesliga ging. Danach folgte der Absturz bis in die Oberliga. Erst 2009 kehrte Fortuna zurück in die 2. Liga und schaffte 2012 für ein Jahr die Rückkehr in die Bundesliga.