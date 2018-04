Soldat verprügelt: FPÖ übernimmt Kosten für Zahn

„Wir dürfen vor solchen Gewalttätern nicht in die Knie gehen!“ Klare Worte fand Minister Mario Kunasek, nachdem ihm ein Soldat geschildert hatte, wie er am Hotspot Wiener Praterstern überfallen worden ist: Zehn Burschen griffen dem Uniformierten an, schlugen ihm einen Zahn aus und raubten ihm die Militärtasche!