Kaspersky Lab darf nicht mehr auf Twitter werben

Firmen-Mitgründer Eugene Kaspersky erklärte, es sei gegen keinerlei Regeln verstoßen worden. Er bat Twitter darum, die Werbesperre zu überdenken, kündigte kurz darauf in einem Tweet jedoch an, dass sein Unternehmen in diesem Jahr nicht mehr in dem Kurznachrichtendienst werben werde. Das dafür veranschlagte Budget solle nun stattdessen an die US-Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation gespendet werden. „Sie tun eine Menge, um Online-Zensur zu bekämpfen“, so Kaspersky.