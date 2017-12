Kaspersky nun auch in Großbritannien in der Kritik

Das britische Zentrum für Cyber-Sicherheit NCSC (National Cyber Security Centre) hat Regierungsbehörden vor Antivirus-Software der in Moskau basierten Firma Kaspersky Lab gewarnt. Das geht aus einem Brief von NCSC-Chef Ciaran Martin an britische Minister hervor, der auf der Webseite des Zentrums veröffentlicht wurde.