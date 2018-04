Neustadt, Ried & Hartberg im Sieges-Gleichschritt

In Ried gab der bisherige Nachwuchsleiter Weissenböck ein gelungenes Comeback als Chefcoach. Seifedin Chabbi brachte die Oberösterreicher in Minute 17 mit seinem 17. Saisontor in Führung, nach einem unnötigen Foul von Martin Grasegger an Ilkay Durmus sein erstes per Elfmeter. Nach einem starken Lochpass von Durmus erhöhte Clemens Walch nach Seitenwechsel auf 2:0 (53.). Weissenböck hatte nach einer intensiven Trainersuche erst diese Woche das Zepter von Interimscoach Franz Schiemer übernommen. Unter dem Manager hatten die Rieder in drei Spielen vier Punkte eingefahren.