Radprofi Haller bei Trainingscrash schwer verletzt

Radprofi Marco Haller hat sich am Mittwoch beim Training in Kärnten bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt und fällt bis zum Sommer aus! Der 27-jährige Kärntner aus dem Katjuscha-Team erlitt einen offenen multiplen Bruch der linken Kniescheibe sowie eine Fraktur im linken Oberschenkelknochen und wurde noch am Abend im Krankenhaus Villach operiert.