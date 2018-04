Buhlen Dortmund & Frankfurt um Ober-„Bullen“ Rose?

Nach Jahrzehnten des Aufschwungs brach im 17. Jahrhundert die Nachfrage nach den Tulpen in den Niederlanden total ein. Die erste amtlich belegte Spekulationsblase platzte. Was der Geschichtsausflug mit Salzburgs Bullen zu tun hat? Nun ja, nicht so wenig. Das aktuelle Marco-Rose-Fieber hat schon was von der einstigen Tulpenmanie. Einzig: Das Interesse, die Nachfrage nach dem Objekt der Begierde, scheint den Höhepunkt noch nicht erreicht zu haben. An ein Platzen der Blase verschwendet ohnehin niemand einen Gedanken.