Zerstückelte Leiche im Neusiedler See entdeckt

Schock-Fund am Neusiedler See im Burgenland: Ein Mann hat am Freitagnachmittag am Grund des Sees in Ufernähe eine weibliche Leiche entdeckt. Die Fundstelle liege zwischen dem Schilfgürtel und den Seehütten der Bucht. Der Torso hatte keine Arme, keine Beine und keinen Kopf und dürfte sich aufgrund des Zustands bereits mehrere Monate im Wasser befunden haben, berichtete Polizeisprecher Helmut Greiner.