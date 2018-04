Forscher hören Computer über die Steckdose ab

Es ist nicht die erste hochspezialisierte Abhörtechnik, die an der Ben-Gurion-Universität des Negev entwickelt wurde. Die Forscher dort haben vor einiger Zeit auch einen Trojaner entwickelt, der mit PCs verbundene Kopfhörer und Lautsprecher in Wanzen verwandelt und so selbst dann Infos abschöpft, wenn kein Mikro vorhanden ist.