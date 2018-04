Sommer-Kracher! Die Bayern am Wörthersee

Sommerloch gibt’s heuer fußballerisch keines! Denn eine Woche nach dem WM-Finale steigt in Österreich ein Leckerbissen der Extraklasse. Den Camp-Veranstaltern von „International Football Camp Styria“ (IFCS) ging nämlich ein dicker Fisch ins Netz - so holten sich Geschäftsführer Kian Walizadeh und Co. bei den Machern des „International Champions Cups“, die mit ihrer millionenschweren Turnier-Serie sonst vorrangig Fußballfans in den USA begeistern, die erstmalige Zusage für ein Spiel in Österreich. Und das ist mit Bayern rund um Österreichs Superstar David Alaba gegen Paris Saint-Germain gleich ein europäischer Mega-Kracher!