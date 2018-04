Barca nach Blamage gegen Roma im Tal der Tränen!

Drittes Aus in Serie

Nach dem Schlusspfiff sah man in ungläubige Gesichter unter den Barcelona-Stars. Zum elften Mal in Serie war man im Viertelfinale der Königsklasse gestanden, zum dritten Mal hintereinander schied man aus. Scheiterte man im Vorjahr noch am späteren Finalisten Juventus Turin, kam heuer das Aus erneut gegen einen italienischen Vertreter. Dessen Sieg auch bekennende Juve-Fans „bekehrte“: Italiens Regierungschef Paolo Gentiloni twitterte nach dem 3:0-Rückspiel der Römer: „Wenigstens an einem Abend Forza #Roma!“