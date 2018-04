Giftgas in Syrien: Kurz ist „schockiert“

Nachdem am Wochenende in der syrischen Stadt Duma vom Assad-Regime offenbar Giftgas eingesetzt wurde, hat sich Sebastian Kurz am Montag entsetzt gezeigt. „Die Berichte sind schockierend. Die Beweislage deutet im Moment darauf hin, dass die Berichte aus Syrien stimmen“, sagte der Bundeskanzler, der sich derzeit mit einer österreichischen Delegation auf Staatsbesuch in China befindet.