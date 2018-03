Ab zum FC Bayern? JETZT spricht Ralph Hasenhüttl!

Hasenhüttl gilt sowohl in München als auch in Dortmund als Trainerkandidat für die kommende Saison, obwohl er in Leipzig noch einen Vertrag bis 2019 besitzt. Zu den angeblich interessierten Klubs äußerte er sich auch aus Respekt vor den aktuellen Trainern zurückhaltend. „So weit ich weiß, hat Dortmund einen Trainer, der auch Österreicher ist. Und in München ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, ob Jupp Heynckes im Sommer aufhört oder nicht“, sagte Hasenhüttl.