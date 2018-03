Wiens Grüne verbieten Ikea alle Parkplätze

Das Haus an der äußeren Mariahilfer Straße wird das gesamte Ikea-Sortiment anbieten und dieses auch an Ort und Stelle zeigen. Zum Mitnehmen wird es aber nur Produkte geben, die mit der U-Bahn oder dem Fahrrad zu transportieren sind. Der Rest wird zugestellt, denn ein Lager ist nicht vorgesehen – es wird in Floridsdorf errichtet.