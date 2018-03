Jakupovic: „Will es bei Juve unbedingt schaffen!“

„Empoli war ein Fehler“

Zu Jahresbeginn wechselte der Wiener von Empoli zur Alten Dame nach Turin, wo er vorerst „nur“ in der Primavera, der U19, zum Einsatz kommt. „Dennoch war es der richtige Schritt. Das ist ein unglaublich großer Klub. Und ich brauchte Spiele, muss zum Einsatz kommen“, begründet Jakupovic. Der zwar für die U23 von Middlesbrough am Fließband traf, dann aber bei Empoli in der Serie B versauerte. Verlorene Zeit. „Das war ein Fehler“, will Jakupovic jetzt nur mehr nach vorne blicken. „Ich konzentriere mich nur auf Juve, hoffe, dass sie die Kaufoption ziehen. Ich will es unbedingt schaffen.“