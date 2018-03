Spitäler-Chef spricht auch über „Flussgeister“

Flussgeister beschworen, aber „ohne Auftrag“

Dass Susanne L. ganz allein von sich aus beschlossen haben soll, den „Bewusstseins-Forscher“ zu engagieren, halten Rathaus-Insider für „ziemlich unwahrscheinlich“. Die Esoterik-Posse könnte von „weiter oben“ abgesegnet gewesen sei, dafür sprechen mehrere Indizien: So bestätigte der Direktor der Wiener Spitäler, Herwig Wetzlinger, dass an seinem früheren Arbeitsplatz im Klinikum Klagenfurt eine „Beschwörung der Flussgeister“ der Glan stattgefunden habe – Mitarbeiter streuten Rosenblätter in das Wasser. Im Gespräch mit der „Krone“ ist sofort klar, dass er davon gewusst hat. Wetzlinger: „Dafür gab es aber keinen Auftrag.“ Offiziell stellt die KAV-Presseabteilung dazu klar, dass Direktor Wetzlinger zum Zeitpunkt der Geisterbeschwörung „möglicherweise auch auf dem Spitals-Areal war“.