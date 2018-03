Stöger-Tor beschert Bochum Punkt im Abstiegskampf

Ein Tor von Kevin Stöger hat dem VfL Bochum am Samstag im Kampf um den Klassenerhalt in der zweiten deutschen Bundesliga zumindest einen Punkt beschert! Die Bochumer erreichten gegen den Tabellendritten Holstein Kiel zu Hause ein 1:1 (1:0). Stöger traf in der achten Minute aus etwa zwölf Metern. Für den 24-jährigen Oberösterreicher war es das dritte Saisontor.