Polizist in Zivil fischt Drogendealer aus Bus

Dealer und Kunden gefasst

Die gewonnene Zeit nutzten Polizeistreifen, um in der Steinbauergasse in Meidling vorzufahren und die vier Asylwerber aus Nigeria (32 bis 40 Jahre alt und alle ohne Wohnsitz in Österreich) zu schnappen. Während die Kundschaft wieder an die frische Luft gesetzt und angezeigt wurde, blieben die Dealer in Haft.