Olympia-Athlet rettet 90 gequälte Hunde in Korea

Bei den Olympischen Spielen in Sotschi 2014 gewann er noch Silber im Slopestyle. In Pyeongchang schaffte es Kenworthy auch ohne Edelmetall in die Schlagzeilen. Zuerst ging das Bild von seinem Kuss mit seinem Lebensgefährten Mathew Wilkas um die Welt, nun eroberte er mit einer Hunde-Rettungsaktion die Herzen der Olympia-Fans.