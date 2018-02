Bitcoin-Spekulation birgt juristische Fallstricke

Nicht vergleichbar mit Börsengängen am Aktienmarkt

Mit ICO können Firmen Kapital für Projekte aufnehmen. Sie klingen zwar so ähnlich wie die streng regulierten Initial Public Offering (IPO) - also Börsengänge am Aktienmarkt -, haben damit aber wenig zu tun. Bei ICO werden Token oder Coins ausgegeben, die sehr unterschiedliche Zwecke erfüllen können. Mit einigen Token können Dienstleistungen oder Produkte gekauft werden, mit anderen sollen Anleger an künftigen Einnahmen einer Firma beteiligt werden. Weitere wie Bitcoin werden gehandelt und lassen sich an speziellen Börsen in herkömmliche Währungen oder andere Kryptowährungen tauschen.