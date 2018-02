Kombi-Bronze für Franziska Gritsch bei Junioren-WM

Einen Tag nach Silber im Super-G hat die Tirolerin Franziska Gritsch die nächste Medaille bei der Ski-Junioren-WM in Davos gewonnen. Die 20-Jährige holte am Montag Bronze in der Kombination. Der Titel ging an die Halbzeit-Führende Aline Danioth aus der Schweiz, die sich vor Slalom-Juniorenweltmeisterin Meta Hrovat aus Slowenien durchsetzte. Die Salzburgerin Lisa Grill wurde Vierte.