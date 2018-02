„Abgase und Lärm terrorisieren die Tiroler!"

Denn es geht nicht um Maßnahmen gegen den Lkw-Transit, sondern um Maßnahmen zur Einhaltung der auf nationaler und europarechtlicher Ebene festgeschriebenen Grenzwerte in Bezug auf die weit über den Grenzwerten liegenden hohen Stickstoffdioxidbelastungen, auf die ebenso weit über den Grenzwerten liegenden hohen Lärmbelastungen in unseren engen Gebirgstälern und ebenso um die Aufrechterhaltung der „Sicherheit, Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs“ für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es ist eine ausgemachte Hinterhältigkeit und Hinterfotzigkeit, ständig so zu tun, als wäre die Einhaltung nationaler und internationaler Gesetze etwas, was der „Wirtschaft schaden“ würde und bedeutet im Umkehrschluss nichts anderes, als es Ziel dieser Wirtschaft wäre, der Bevölkerung und Wirtschaft entlang der Brennerstrecke im Anwendungsbereich der Alpenkonvention von Rosenheim bis Verona dauerhaft und wissentlich Schaden durch Vergiftung und Verlärmung sowie Eingriffe in private und betriebliche Liegenschaften wissentlich und bewusst zuzufügen.