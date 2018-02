Olympischer Rekord! So viele Kondome wie noch nie

Die Gummi-Accessoires gehen übrigens nicht nur an Sportler - das wären bei etwa antretenden Sportlern knapp 37 Stück pro Athlet -, sondern auch an Journalisten, Betreuer, Therapeuten etc. Dass wirklich alle 110.000 Kondome gebraucht werden, ist eher unrealistisch. "Wir gehen nicht davon aus, dass die Sportler alle verbrauchen", heißt es vom Hersteller.