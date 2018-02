Jedes dritte neu gebaute Haus ist ein Fertighaus

Einfamilienhäuser gefragt

Insgesamt betrug das Marktvolumen des österreichischen Fertighausmarktes im vergangenen Jahr 779 Millionen Euro, ein Plus von 3,1 Prozent gegenüber 2016. Dabei zeigt sich ein West-Ost-Gefälle: Die höchste Fertighausquote hat Niederösterreich mit 42,6 Prozent, den niedrigsten Anteil weist Tirol mit 20,4 Prozent auf. Das höchste Absatzwachstum verzeichnete Vorarlberg mit einem Plus von 6,6 Prozent. Am gefragtesten im Bereich Fertighäuser sind Einfamilienhäuser. Mit den steigenden Preisen hätten jedoch auch Zweifamilienhäuser an Beliebtheit gewonnen. "Gerade die Leistbarkeit von Zweifamilienhäusern ist für junge Familien attraktiv", so Lehner.