Die hochwertige Ausstattung der Einheiten umfasst u.a. Echtholzparketten und großformatige Feinsteinzeugplatten, Fußbodenheizung, Sicherheitseingangstüren, schienengeführte elektrische Raffstores sowie eine SAT-Anlage. Die hauseigene Tiefgarage bietet Platz für 18 PKWs. Sehen lassen kann sich auch die Infrastruktur: Sämtliche Geschäfte und Einrichtungen des täglichen Bedarfs sowie zahlreiche gastronomische Angebote befinden sich in bequemer Gehdistanz. Für eine gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz sorgen die Straßenbahnlinie 60 und die Buslinien 56A, 56 B, 60A fast direkt vor der Haustür.



Angebot: Projekt „Living in Mauer“ in der Kaserngasse 16 in 1230 Wien; 19 Eigentumswohnungen mit Wohnnutzflächen von ca. 35m² bis ca. 115m² (erweiterbar bis ca. 150m²)